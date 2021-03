Elodie contro la Lega: “Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento” (Di martedì 30 marzo 2021) “questa gente non dovrebbe essere in Parlamento. questa gente è omotransfobica”. Elodie non le manda a dire e sulle sue storie di Instagram critica duramente i parlamentari della Lega che fanno ostruzionismo contro il progetto di legge cosiddetto “Zan” per punire l’omotransfobia, approvato alla Camera lo scorso novembre e in attesa di discussione al Senato. “Siete indegni“, tuona la cantante riferendosi in particolare al senatore leghista Simone Pillon, lo stesso che ha definito il Festival di Sanremo come “un ossessivo Gay Pride“. Non è la prima volta che Elodie si schiera a difesa dei diritti LGBTQ: nei giorni scorsi aveva già commentato la presa di posizione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “noninè omotransfobica”.non le manda a dire e sulle sue storie di Instagram critica duramente i parlamentari dellache fanno ostruzionismoil progetto di legge cosiddetto “Zan” per punire l’omotransfobia, approvato alla Camera lo scorso novembre e in attesa di discussione al Senato. ““, tuona la cantante riferendosi in particolare al senatore leghista Simone Pillon, lo stesso che ha definito il Festival di Sanremo come “un ossessivo Gay Pride“. Non è la prima volta chesi schiera a difesa dei diritti LGBTQ: nei giorni scorsi aveva già commentato la presa di posizione del ...

