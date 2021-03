Daje al manager post pandemia

Leggi su formiche

(Di martedì 30 marzo 2021) Il 2020, l’anno di guerra in tempi di pace, per le perdite di vite umane e per la recessione che ha colpito l’intero pianeta. Il Paese ha registrato una caduta del Pil dell’8,9%. In valore sono andati perduti 150 miliardi di Pil; disaggregato, fanno 108 miliardi di consumi, 16 miliardi di investimenti, 78 miliardi di esportazioni. Ceto medio* sotto pressione, anzi peggio, come riportano i dati dello studio Ipsos-Flair 2021, il numero degli affiliati si riduce dal 40% del pre-al 27%. Fiuuuu! Dunque, se fossi un Sociologo prenderei a discettare dei processi di “proletarizzazione” in atto tra i ceti. Sono un economaio, una domanda mi rimbomba: quanto valore aveva la spesa fatta fin ieri da questo ceto e che oggi non si fa? Bene, ieri valeva quanto gli adepti avevano in portafoglio per farla, oggi vale di più; quel più, occorre remunerarlo! Ehi ...