Cinisi, carabinieri fermano una festa privata in una villetta: 18 persone multate per quasi 10mila euro (Di martedì 30 marzo 2021) Una festa privata è stata interrotta dai carabinieri in una villetta della periferia di Cinisi, in provincia di Palermo, per la violazione delle norme anti Covid. I partecipanti, diciotto ragazzi di età compresa tra i 15 e i 20 anni, stavano festeggiando con "alcolici e musica ad alto volume, ma naturalmente senza distanziamento interpersonale e mascherine", dicono i militari intervenuti per fermare la festa. La violazione delle misure anti-Covid è costata 9.200 euro in sanzioni amministrative, applicate a tutti i 18 partecipanti all'evento. I militari della stazione di Cinisi hanno poi affidato i minorenni alle rispettive famiglie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

