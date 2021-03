Nestorovski torna prima a Udine | cacciato dal ct Angelovski

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ilia: l’attaccante macedone è statodal ct della nazionaleper alcuni insulti Il ct della Macedonia,, ha rispeditocacciandolo dal ritiro della nazionale per aver urlato diverse offese alle telecamere dopo il gol al Liechtensterin. «Sono contento che si sia scusato e abbia spiegato il motivo del suo gesto, ma un simile comportamento non può essere accettato, soprattutto quando si veste la maglia della propria Nazionale. Per questo motivo è libero dagli obblighi con la selezione in vista della prossima partita contro la Germania». Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Iliaa Udine . L'attaccante bianconero, infatti, è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Macedonia, cacciato dal ct Igor Angelovski per alcuni insulti a favore di telecamera ...... e infine Eljif Elmas e Ilija(su rigore) hanno trovato anch'essi la gloria personale. ... Prossima partita : Turchia - Lettonia (30/03) Olanda - Lettonia 2 - 0 L'Olandaalla vittoria ...Il match degli elvetici, inseriti nel nostro girone, iniziato in ritardo per la sostituzione di una porta troppo alta ...A San Gallo fischio d’avvio slittato per una traversa 5 cm sopra i 244 regolamentari. Poi decide un gol di Shaqiri. La Roja ribalta la Georgia al 92’. Per inglesi e Bleus 2-0 in Albania e Kazakistan.