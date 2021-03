Madonna con l’intimo fetish nei selfie bollenti dopo le polemiche (Di lunedì 29 marzo 2021) Il corpo di Madonna è al centro delle polemiche in questo periodo e adesso lei ha buttato altra benzina sul fuoco. A metà marzo una fotografa e esperta digitale australiana, Amelia Goldie, ha accusato la popstar di averle rubato uno scatto social. La Ciccione avrebbe sovrapposto la sua faccia al corpo della ragazza 28enne, pubblicando poi l’immagine modificata sul suo profilo Instagram. I fatti risalgono al 2015, per il lancio di Rebel Heart, ma Amelie se ne sarebbe accorta solo ora. “Quando Madonna pubblica una sua foto su IG per promuovere il suo album ma in realtà è il tuo corpo (non sto scherzando)”, ha scritto la giovane in un video su TikTok, diventato virale in pochissime ore. L’immagine incriminata è, al momento, ancora visibile sulla pagina social di Madonna e lei non ha commentato il fattaccio. In seguito ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Il corpo diè al centro dellein questo periodo e adesso lei ha buttato altra benzina sul fuoco. A metà marzo una fotografa e esperta digitale australiana, Amelia Goldie, ha accusato la popstar di averle rubato uno scatto social. La Ciccione avrebbe sovrapposto la sua faccia al corpo della ragazza 28enne, pubblicando poi l’immagine modificata sul suo profilo Instagram. I fatti risalgono al 2015, per il lancio di Rebel Heart, ma Amelie se ne sarebbe accorta solo ora. “Quandopubblica una sua foto su IG per promuovere il suo album ma in realtà è il tuo corpo (non sto scherzando)”, ha scritto la giovane in un video su TikTok, diventato virale in pochissime ore. L’immagine incriminata è, al momento, ancora visibile sulla pagina social die lei non ha commentato il fattaccio. In seguito ...

