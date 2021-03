G20 | Sereni | “Occasione per riforme Onu | con impulso a logistica”

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Il multilateralismo è una delle chiavi della politica estera italiana e nonostante le difficoltà che implica continuiamo a considerarlo uno strumento privilegiato per le sfide globali attuali. L’Italia quindi sostiene i processi di riforma delle istituzioni onusiane, incluse le proposte avanzate dal segretario generale Antonio Guterres, giunte alla fase di attuazione, per rendere le azioni dell’Onu sempre più trasparenti ed efficienti”. Lo ha detto la viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, intervenendo alla prima di due giornate del convegno ‘L’azione dell’Onu per il mantenimento della pace, 75 anni dopo: risultati e prospettive‘, organizzato dalla Sioi, dal ministero degli Affari esteri e dall’Università degli studi di Bari.L’Italia, ha ricordato Sereni, “è il settimo contributore finanziario al bilancio ordinario e a quello delle operazioni di peacekeeping” e “ha preso parte a 29 missioni di pace e oggi contribuisce con 1.100 caschi blu dislocati in cinque missioni, di cui la principale è Unifil, in Libano, di cui deteniamo il comando generale”.La viceministra ha evidenziato la cooperazione fornita nella “formazione del personale militare e di polizia destinato alle missioni di pace” e ha aggiunto che “contribuiamo attivamente anche al dibattito su come migliorare le attività di peacekeeping“, soprattutto agendo per includere nei mandati anche “temi trasversali come la protezione dei bambini, la tutela del patrimonio culturale, la gestione dell’impatto ambientale delle operazioni”. Un passaggio chiave, in questo senso, sarebbe “l’integrazione della prospettiva di genere a tutti i livelli, a partire dalla convinzione del valore aggiunto della presenza delle donne tra i peacekeeper”.Sereni ha evidenziato il valore della partnership con l’Unione europea e la Nato nella gestione delle crisi e poi la collaborazione trilaterale Onu-Ue-Unione africana.La viceministra ha posto l’accento sul “valore di catene logistiche e di approvvigionamento efficenti”, sperimentato “durante la pandemia”. Per questo, ha aggiunto, “siamo orgogliosi di ospitare a Brindisi il Centro servizi globale delle Nazioni Unite (Ungsc) di Brindisi e la Base di pronto intervento umanitario del Programma alimentare mondiale di Brindisi”, da cui sono partiti aiuti di recente per il Libano, dopo l’esplosione al porto di Beirut, e poi verso la Somalia e il Sud Sudan. Rispetto a questi poli logistici Sereni ha detto: “Intendiamo investire nelle infrastrutture, nell’innovazione tecnologica e nella formazione”.In quest’ottica, ha concluso la viceministra, “la presidenza italiana del G20 è occasione fondamentale per dare impulso alle riforme, per questo organizziamo un evento G20 con il Pam sul tema del Rafforzamento della logistica internazionale per le future crisi”. FRATTINI (SIOI): ONU È CRUCIALE, SAPPIA ADATTARSI A SFIDE