Francesco Pelle tra i 100 latitanti più pericolosi, nell'elenco dei 30 anche due siciliani e due calabresi (Di lunedì 29 marzo 2021) In Italia, l' elenco dei latitanti di massima pericolosit una lista redatta dal Gruppo integrato interforze per la ricerca dei latitanti pi pericolosi (GIIRL) della Direzione centrale della polizia ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 29 marzo 2021) In Italia, l'deidi massimat una lista redatta dal Gruppo integrato interforze per la ricerca deipi(GIIRL) della Direzione centrale della polizia ...

