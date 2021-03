Francesca Cipriani, “setticemia e un problema all’occhio dopo l’ennesimo intervento al lato B” (Di lunedì 29 marzo 2021) L’intervento al lato B è andato bene e Francesca Cipriani ha rassicurato su Instagram tutti i suoi follower. Tuttavia sembra che la conduttrice de La Pupa e il Secchione abbia rischiato grosso, a riportarlo è il giornalista Roberto Alessi che, sulle pagine di Libero, parla addirittura di “setticemia” e di un “problema all’occhio”, rassicurando però sul fatto che ora sta meglio. Ma perché un nuovo intervento? Francesca Cipriani aveva risposto personalmente a questa domanda davanti alle telecamere di Ogni Mattina da Adriana Volpe: “L’11 marzo farò un nuovo intervento: addome, fianchi e aumenterò il lato B per un aspetto più sano e più bello“, aveva spiegato annunciando di voler diventare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) L’alB è andato bene eha rassicurato su Instagram tutti i suoi follower. Tuttavia sembra che la conduttrice de La Pupa e il Secchione abbia rischiato grosso, a riportarlo è il giornalista Roberto Alessi che, sulle pagine di Libero, parla addirittura di “” e di un “”, rassicurando però sul fatto che ora sta meglio. Ma perché un nuovoaveva risposto personalmente a questa domanda davanti alle telecamere di Ogni Mattina da Adriana Volpe: “L’11 marzo farò un nuovo: addome, fianchi e aumenterò ilB per un aspetto più sano e più bello“, aveva spiegato annunciando di voler diventare ...

