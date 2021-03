Diritti Umani | Agnes Callamard è la nuova segretaria generale di Amnesty

(Di lunedì 29 marzo 2021) Londra, 29 mar. (Adnkronos) – La francese, esperta diche ha indagato sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi avvenuto a ottobre nel 2018 nel consolato di Riad a Istanbul, è stata ufficialmente nominatadiInternational. E’ stata la stessa organizzazione per icon sede principale a Londra a dare la notizia.“In un momento in cui isono minacciati come mai in tutto il mondo,guiderà e stimolerà l’intero movimento diper affrontare queste sfide in maniera diretta”, ha affermato Sarah Beamish, presidente del Consiglio Internazionale, annunciando la sua nomina. “La ...

Agn s Callamard, tra le maggiori esperte internazionali di, la nuova segretaria generale di Amnesty International, la pi grande organizzazione mondiale non governativa per i. Lo fa sapere la stessa organizzazione in una nota. ...... che crea di fatto 'cittadini di serie A e serie B', ricordando che l'accesso alla Rete e la libertà di espressione online 'sono stati riconosciuti comefondamentali dalle Nazioni ...Dan Gertler ha guadagnato con il traffico di diamanti in cambio di armi anche Usa: ora ha trovato il modo per eluderne le sanzioni ..."Non c'è futuro senza giovani. È ora di dare ai giovani un posto che conta: al tavolo delle decisioni". Così ha dichiarato la commissaria Ue per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, presen ...