Decreto Draghi: ecco i permessi e divieti fino al 30 aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 7 aprile entrerà in vigore il nuovo Decreto del governo, che indicherà le regole da seguire fino al 30. Cambiano permessi e divieti, mentre nessuna Regione italiana potrà aspirare alla “fascia gialla“, quella meno invasiva. Le regole e i decreti in vigore da lunedì 29 marzo Dal 29 marzo al 2 aprile ci saranno cinque giorni di maggiore libertà per chi vive nelle regioni in fascia arancione. Alla vigilia di Pasqua tutta l’Italia tornerà in zona rossa. Sarà possibile uscire dalla propria regione solo per motivi di lavoro, salute e necessità urgenti. Per gli studenti fino alla terza media si tornerà a scuola. Nel Lazio l’istruzione in presenza ripartirà da martedì 30. Bar e ristoranti resteranno chiusi. Consentito solo l’asporto fino alle ore 22 e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 7entrerà in vigore il nuovodel governo, che indicherà le regole da seguireal 30. Cambiano, mentre nessuna Regione italiana potrà aspirare alla “fascia gialla“, quella meno invasiva. Le regole e i decreti in vigore da lunedì 29 marzo Dal 29 marzo al 2ci saranno cinque giorni di maggiore libertà per chi vive nelle regioni in fascia arancione. Alla vigilia di Pasqua tutta l’Italia tornerà in zona rossa. Sarà possibile uscire dalla propria regione solo per motivi di lavoro, salute e necessità urgenti. Per gli studentialla terza media si tornerà a scuola. Nel Lazio l’istruzione in presenza ripartirà da martedì 30. Bar e ristoranti resteranno chiusi. Consentito solo l’asportoalle ore 22 e ...

