Lei vuole lasciarlo, lui la sequestra e obbliga a camminare nuda nel bosco (Di domenica 28 marzo 2021) Un 25enne è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona: ha obbligato la convivente a chiedergli scusa, camminando nuda in un bosco, per aver deciso di lasciarlo Ha letteralmente sequestrato la fidanzata, intenzionata a lasciarlo, portandola poi in un bosco dove l’ha obbligata a togliersi tutti i vestiti e camminare completamente nuda. Ha dell’agghiacciante L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 28 marzo 2021) Un 25enne è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona: hato la convivente a chiedergli scusa, camminandoin un, per aver deciso diHa letteralmenteto la fidanzata, intenzionata a, portandola poi in undove l’hata a togliersi tutti i vestiti ecompletamente. Ha dell’agghiacciante L'articolo NewNotizie.it.

onlythebrave_v : il mi fratello fa lo stronzo tutto il tempo, ma quando mamma esce per andare a lavoro lui la saluta e le dice che l… - Viioo_fo : @calumskindah0t @ladfromdoncasta A quanto pare pure lei vuole diventare più scema di quello che è - lorenzo_daros : @grigio2 @federico_marri @AscaniTobia Se lei vuole stare a casa, lo faccia, ma non includa gli altri nelle sue scelte. - Levi0765968064 : @joyflower__ A chi lo dici...scommetto che hai ricevuto risposte come 'lei non vuole dormire da sola quindi se rima… - Tenerif472 : @alebotti1964 @claudio_2022 Ma la colpa è di chi L asseconda non x ideologia ma x paura ,esce ed entra nel Pd come… -