L’abbraccio dei nipoti a don Abele Cominelli a 75 anni dalla morte

Ricorre oggi, 28 marzo 2021, il 75esimo anniversario della scomparsa di don Abele Cominelli, nato a Cerete Alto il 19 aprile 1920, deceduto a Leffe il 28 marzo 1946 a soli 26 anni. Per 34 mesi don Abele è stato coadiutore dell'Oratorio San Martino di Leffe, mandato in val Gandino da monsignor Adriano Bernareggi che ha poi officiato i suoi funerali. La messa delle 10 nella parrocchiale di San Michele sarà celebrata dal parroco don Giuseppe Merlini nel suo ricordo. Un ricordo particolare e un abbraccio dai nipoti e dai pronipoti.

