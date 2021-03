Héloïse Godet | protagonista di The Attaché | “Gli eroi oggi sono le attiviste per i diritti delle donne”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 28 marzo 2021) La video intervista a, attricedella serie The, in cui è Annabelle, diplomatica all'ambasciata israeliana di Parigi all'indomani dell'attacco al Bataclan. Dal 14 marzo è disponibile su StarzPlay (visibile anche su Amazon Prime Video) The, serie scritta, diretta e interpretata da Eli Ben-David. L'autore israeliano si è ispirato alla sua vita: come Avshalom, il personaggio al centro della serie, è stato un musicista e si è trasferito in Francia, a Parigi, per seguire la moglie, diplomatica. Arrivato in Europa nel 2015, ha pensato di trasformare la sua esperienza in un racconto. Thecomincia con l'attentato al Bataclan, avvenuto il 13 novembre 2015: per Eli Ben-David da allora le coseprecipitate in Europa, è arrivata ...