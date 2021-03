È in arrivo Android 11 su Find X2 Lite e Neo (Di domenica 28 marzo 2021) Oppo ha di recente reso disponibile un nuovo aggiornamento per i suoi terminali Oppo Find X2 Lite e Oppo Find X2 Neo. E’ in arrivo Android 11 A poco più di un anno dalla loro uscita, la casa cinese Oppo ha deciso di aggiornare l’intera serie Find X2 al nuovo Android 11, andando quindi a includere anche le versioni Find X2 Lite e Find X2 Neo. Il nuovo firmware è attualmente in fase di lancio in Germania, ma in breve tempo sarà distribuito anche nel resto d’Europa. Ricordiamo inoltre che la nuova versione di Android 11 che verrà installata su questi smartphone poggerà comunque sulla personalizzazione di ColorOS 11.1, creata da Oppo stessa. Entrambi i prodotti hanno un hardware di tutto rispetto, ... Leggi su tuttotek (Di domenica 28 marzo 2021) Oppo ha di recente reso disponibile un nuovo aggiornamento per i suoi terminali OppoX2e OppoX2 Neo. E’ in11 A poco più di un anno dalla loro uscita, la casa cinese Oppo ha deciso di aggiornare l’intera serieX2 al nuovo11, andando quindi a includere anche le versioniX2X2 Neo. Il nuovo firmware è attualmente in fase di lancio in Germania, ma in breve tempo sarà distribuito anche nel resto d’Europa. Ricordiamo inoltre che la nuova versione di11 che verrà installata su questi smartphone poggerà comunque sulla personalizzazione di ColorOS 11.1, creata da Oppo stessa. Entrambi i prodotti hanno un hardware di tutto rispetto, ...

MIUI 12 basata su Android 11 in arrivo. Ecco la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO pronti a riceverla Hardware Upgrade E' in arrivo Android 11 su Find X2 Lite e Neo Oppo ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per i suoi terminali Find X2 Lite e Find X2 Neo grazie al quale sarà installato Android 11.

