Amici 2021, Rudy Zerbi frecciata velenosa a Lorella Cuccarini, cala il gelo in studio

Ieri sera è andata in onda un'altra puntata della fortunatissima trasmissione condotta e ideata da Maria De Filippi, Amici. La trasmissione, che nonostante vada in onda da vent'anni non conosce stanchezza, anche ieri sera è stata vista da milioni di telespettatori, dunque, il successo che riscuote è sempre tantissimo.

Rudy Zerbi contro Lorella Cuccarini, la frecciata al veleno che le lancia è capita da tutti

La trasmissione Amici ha una formula praticamente uguale a se stessa da sempre e, nonostante questo piace sempre tanto e i dati lo confermano. I professori che seguono i ragazzi, negli anni, sono cambiati e quest'anno accanto a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, si sono aggiunti due volti amatissimi dalla grande

