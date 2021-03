Scuola | Moccia | ‘vitale che riapra ma non si torni indietro | farlo a singhiozzo è deleterio’**

(Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Il rapporto diretto con i maestri e gli insegnanti, in presenza, è una cosa fondamentale: la dad, che in qualche modo è stata inevitabile, è alienante perché tende a lavorare in modo diverso sul nostro equilibrio e piano piano, anche se non ci rendiamo conto lede, intacca l’apprendimento”. A dirlo all’Adnkronos è Federico, scrittore, autore, regista e profondo conoscitore del mondo giovanile, sul quale ha scritto e studiato a fondo le dinamiche, commentando la riapertura delle scuole prevista dal governo per dopo Pasqua. “L’insegnante -spiega- è il primo estraneo fondamentale per aprire la tua mente e ti regala un altro tipo di visione rispetto alla conoscenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

