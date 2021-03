Pakistan, bambina di 4 anni violentata, torturata e strangolata a morte: è stata ritrovata in un canale di scolo (Di sabato 27 marzo 2021) Una bambina Pakistana di quattro anni è stata ritrovata senza vita nelle fognature della provincia di Khyber Pakhtunkhwa. La piccola secondo il rapporto del medico legale è stata violentata e poi strangolata, alla fine dell’aggressione il suo assassino ha fatto sparire il corpo gettandola in una fognatura. “La bambina è stata violentata e poi strangolata a morte”, ha confermato il rapporto del medico legale dopo l’autopsia. La minore era scomparsa da casa mercoledì scorso, 24 ore dopo alcune persone l’hanno ritrovata senza vita nei condotti sotterranei della città. Secondo i medici, la bambina è stata anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Unaa di quattrosenza vita nelle fognature della provincia di Khyber Pakhtunkhwa. La piccola secondo il rapporto del medico legale èe poi, alla fine dell’aggressione il suo assassino ha fatto sparire il corpo gettandola in una fognatura. “Lae poi”, ha confermato il rapporto del medico legale dopo l’autopsia. La minore era scomparsa da casa mercoledì scorso, 24 ore dopo alcune persone l’hannosenza vita nei condotti sotterranei della città. Secondo i medici, laanche ...

