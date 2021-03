Giorgia Rossi | “Ansia? È stata dura con i Mondiali Così la combatto”

Leggi su golssip

(Di sabato 27 marzo 2021)è una giornalista nota al grande pubblico. Lavora per SportMediaset, tg sportivo che va in onda su Italia 1, in chiaro e che è molto seguito. Ma lavora anche a 'Pressing Serie A', il programma che commenta le gare della domenica.anche protagonista della rete quando in onda sui canali Mediaset sono andati inel 2018. Lei ha raccontato a Salute e Benessere di aver dovuto combattere con l'.«Giugno 2018. Iniziano idi calcio in Russia, l’Italia non c’è, non è riuscita a qualificarsi. L’evento è ugualmente attesissimo per i tanti fuoriclasse in campo, da Messi a Ronaldo, da Neymar a Mbappé. L’esclusiva per la trasmissione delle partite nel nostro Paese se l’è aggiudicata per la prima volta nella sua storia Mediaset e io ...