Fulvia Visconti Ferragamo | la nuova mostra Seta rivive in un tour virtuale

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 27 marzo 2021) Life&People.it Ha aperto le porte oggi a Firenze la”, un progetto curato e ideato daallestito presso il museo della griffe, a Palazzo Spini Ferroni. Un, in italiano e in inglese, fino al 18 aprile 2021, accessibile sul sitoche onora i 50 anni della maison., quarta figlia di Salvatore, è conosciuta anche come Signora della, in quanto dagli anni Settanta fino ad oggi si è occupata della creazione di foulards. Laal museo Salvatoredi Firenze celebra le iconiche stampe della Maison. Il ...