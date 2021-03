Focolaio Covid in una Rsa a Fiano Romano. Infermiera no vax positiva contagia 27 anziani (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 27 gli anziani positivi al Covid-19 in una Rsa a Fiano Romano. Hanno contratto il virus a causa di infermieri “no vax” tra cui una operatrice che dopo essersi presa l’infezione l’ha trasmessa a due colleghi che a loro volta hanno contagiato gli ospiti della struttura. Solo due anziani necessitano di ricovero Roberto Agresti, responsabile della casa di Riposo, spiega che adesso ”sono in corso le valutazioni dei medici della Asl, che sono ancora sul posto, e delle persone contagiate – aggiunge – solo due necessitano di ricovero. Una buona notizia”. Gli operatori hanno rifiutato il vaccino per paura Gli operatori della struttura avevano rifiutato il vaccino per paura. ”Quando è venuta la Asl per la prima dose, anche io ho fatto il vaccino proprio per dare l’esempio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 27 glipositivi al-19 in una Rsa a. Hanno contratto il virus a causa di infermieri “no vax” tra cui una operatrice che dopo essersi presa l’infezione l’ha trasmessa a due colleghi che a loro volta hannoto gli ospiti della struttura. Solo duenecessitano di ricovero Roberto Agresti, responsabile della casa di Riposo, spiega che adesso ”sono in corso le valutazioni dei medici della Asl, che sono ancora sul posto, e delle personete – aggiunge – solo due necessitano di ricovero. Una buona notizia”. Gli operatori hanno rifiutato il vaccino per paura Gli operatori della struttura avevano rifiutato il vaccino per paura. ”Quando è venuta la Asl per la prima dose, anche io ho fatto il vaccino proprio per dare l’esempio ...

