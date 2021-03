Esiste uno stratagemma fiscale per rendere conveniente l’operazione CR7-Real Madrid (Di sabato 27 marzo 2021) Il Real Madrid avrebbe a disposizione una scappatoia, da un punto di vista fiscale, per riportare Cristiano Ronaldo nella capitale spagnola. Ma ad una condizione: stando a quanto riporta AS, affinché l’operazione sia vantaggiosa per tutti, l’ingaggio deve essere per una sola stagione. In questo modo, secondo la normativa vigente, sia il calciatore che il club possono risparmiare molto di più rispetto alla durata pluriennale del contratto. La chiave sta nel risultate non residente in Spagna: il contratto annuale permette per 183 giorni di non essere nel paese, così si evita di pagare praticamente metà dello stipendio e di altri redditi a Madrid, ma soltanto il 19%. Ciò diminuirebbe l’ingaggio lordo di Ronaldo, che se dovesse avere garantito lo stesso stipendio che percepisce a Torino (31 milioni) nel ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) Ilavrebbe a disposizione una scappatoia, da un punto di vista, per riportare Cristiano Ronaldo nella capitale spagnola. Ma ad una condizione: stando a quanto riporta AS, affinchésia vantaggiosa per tutti, l’ingaggio deve essere per una sola stagione. In questo modo, secondo la normativa vigente, sia il calciatore che il club possono risparmiare molto di più rispetto alla durata pluriennale del contratto. La chiave sta nel risultate non residente in Spagna: il contratto annuale permette per 183 giorni di non essere nel paese, così si evita di pagare praticamente metà dello stipendio e di altri redditi a, ma soltanto il 19%. Ciò diminuirebbe l’ingaggio lordo di Ronaldo, che se dovesse avere garantito lo stesso stipendio che percepisce a Torino (31 milioni) nel ...

