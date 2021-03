Colpo di Stato in Birmania, è strage: oltre 90 morti e tra le vittime anche un bambino (Di sabato 27 marzo 2021) Continuano le proteste contro il golpe militare del primo Febbraio in Birmania e, proprio durante la ‘Giornata delle forze armate’, i soldati hanno aperto il fuoco contro i civili. Secondo il ‘Guardian’ oggi si contano 90 vittime, tra cui un bambino di soli 5 anni. Si stima che, dall’inizio della repressione, i morti siano circa 400. LEGGI anche => https://www.periodicoitaliano.it/2021/02/05/Colpo-di-Stato-in-myanmar-un-ritorno-al-passato/ La violenza contro i civili non è casuale e non rappresenta l’estrema ratio. Sono molte infatti le minacce di ripercussioni dell’esercito contro i manifestanti. Ancora sulle pagine del ‘Guardian’ si legge che la televisione di Stato della Birmania aveva avvertito i possibili ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 marzo 2021) Continuano le proteste contro il golpe militare del primo Febbraio ine, proprio durante la ‘Giornata delle forze armate’, i soldati hanno aperto il fuoco contro i civili. Secondo il ‘Guardian’ oggi si contano 90, tra cui undi soli 5 anni. Si stima che, dall’inizio della repressione, isiano circa 400. LEGGI=> https://www.periodicoitaliano.it/2021/02/05/-di--in-myanmar-un-ritorno-al-passato/ La violenza contro i civili non è casuale e non rappresenta l’estrema ratio. Sono molte infatti le minacce di ripercussioni dell’esercito contro i manifestanti. Ancora sulle pagine del ‘Guardian’ si legge che la televisione didellaaveva avvertito i possibili ...

Tg3web : Una carneficina, almeno cento morti. In Myanmar i soldati sparano sui manifestanti. Anche bambini uccisi nel giorno… - meb : In #Myanmar l'ultima vittima è una bimba di 7 anni. Dopo il colpo di stato sono stati uccisi 261 civili innocenti.… - Agenzia_Ansa : Proseguono le proteste contro il colpo di Stato in Birmania all'indomani di una giornata che ha visto altri dieci m… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Una carneficina, almeno cento morti. In Myanmar i soldati sparano sui manifestanti. Anche bambini uccisi nel giorno più sanguin…

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Stato Birmania: Amnesty, 'vile inazione comunità internazionale' ... precisando che "l'uccisione di quasi 100 persone oggi in Birmania è solo l'ultimo esempio della determinazione delle autorità militari di eliminare la resistenza nazionale al colpo di Stato. Questi ...

