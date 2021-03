Chi è Andreas Muller? vincitore di Amici 16 e fidanzato di Veronica Peparini (Di sabato 27 marzo 2021) Ballerino professionistain hip-hop e Break Dance, fidanzato con Veronica Peparini. Muller è arrivato secondo a Italia’s Got Talent, ed è stato il vincitore di Amici 16. Chi è Andreas Muller ? Andreas Muller, classe 1996 è un ballerino professionista, fidanzato con Veronica Peparini e specializzato in hip-hop e Break Dance. Andreas è arrivato secondo a Italia’s Got Talent, ed è stato il vincitore di Amici 16. Nella scuola di Maria De Filippi ha conosciuto la sua compagna Veronica Peparini, insegnante di danza e coreografa. Andreas è nato in Germania, ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021) Ballerino professionistain hip-hop e Break Dance,conè arrivato secondo a Italia’s Got Talent, ed è stato ildi16. Chi è, classe 1996 è un ballerino professionista,cone specializzato in hip-hop e Break Dance.è arrivato secondo a Italia’s Got Talent, ed è stato ildi16. Nella scuola di Maria De Filippi ha conosciuto la sua compagna, insegnante di danza e coreografa.è nato in Germania, ...

Advertising

eyestrange : RT @Nene_yibo: Io non lo supero Andreas che guarda così dolcemente la Lola che balla o parla. Secondo me a chi conosce Giulia viene automat… - deddysposamigr1 : RT @Nene_yibo: Io non lo supero Andreas che guarda così dolcemente la Lola che balla o parla. Secondo me a chi conosce Giulia viene automat… - _mannaggiaa : RT @Nene_yibo: Io non lo supero Andreas che guarda così dolcemente la Lola che balla o parla. Secondo me a chi conosce Giulia viene automat… - ForGiugiulola : RT @Sangiuliafp: Andreas piccolo cucciolino che la guarda con gli occhi di chi ha capito tutto #Amici20 - tuseiantartide : RT @Sangiuliafp: Andreas piccolo cucciolino che la guarda con gli occhi di chi ha capito tutto #Amici20 -