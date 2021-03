Calciomercato – Troppi problemi fisici per Lazaro: Borussia Moenchengladbach non convinto del riscatto (Di sabato 27 marzo 2021) Lazaro in prestito al Borussia Moenchengladbach È una stagione sfortunata per Valentino Lazaro che ha lasciato l’Inter in prestito per approdare ai tedeschi del Borussia Moenchengladbach. Il club tedesco, però, secondo quanto riportato dall’edizione on-line, della Gazzetta dello Sport, non sarebbe convinto del riscatto del giocatore austriaco. “Lazaro, infatti, non convince dal punto di vista fisico: in settimana ha saltato la partita di qualificazione ai Mondiali, che la sua Austria ha pareggiato per 2-2 con la Scozia, a causa di un problema al quadricipite. In questa stagione l’esterno di proprietà dell’Inter ha saltato le prime 5 partite di campionato in seguito a un infortunio alla caviglia, a inizio 2021 è stato fermo per ... Leggi su intermagazine (Di sabato 27 marzo 2021)in prestito alÈ una stagione sfortunata per Valentinoche ha lasciato l’Inter in prestito per approdare ai tedeschi del. Il club tedesco, però, secondo quanto riportato dall’edizione on-line, della Gazzetta dello Sport, non sarebbedeldel giocatore austriaco. “, infatti, non convince dal punto di vista fisico: in settimana ha saltato la partita di qualificazione ai Mondiali, che la sua Austria ha pareggiato per 2-2 con la Scozia, a causa di un problema al quadricipite. In questa stagione l’esterno di proprietà dell’Inter ha saltato le prime 5 partite di campionato in seguito a un infortunio alla caviglia, a inizio 2021 è stato fermo per ...

Advertising

calciomercatoit : ??? #Gasperini risponde: 'Quinquennale con la #Juventus? No, cinque anni sono troppi' ?? ?? #CMITmercato - passione_inter : GdS - Troppi infortuni, il Borussia M nicchia sul riscatto di Lazaro: rientro a Milano? - - forzaroma : Difesa da rinforzare: troppi gol e infortuni. In estate i rinforzi #ASRoma #Calciomercato - sportli26181512 : Gianni Di Marzio: 'Napoli? La Champions varrebbe uno Scudetto. Troppi lecca***o...': Gianni Di Marzio è uno storico… - JUniverseoffic1 : ?? Håland al Real Madrid per una cifra vicina ai 140 milioni, Benzema in partenza può essere un occasione per la Ju… -