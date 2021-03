Ultime Notizie Roma del 26-03-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana ho riunione scuole riaprono fino alla prima media in zona rossa dopo Pasqua Lo annuncia il premier Mario Draghi in conferenza stampa il governo intende intervenire Non va bene che operatori sanitari non vaccinati Sì ora a contatto con i malati sta prendendo un provvedimento a riguardo aggiungere draghi te la polemica con le regioni dice Bisogna lavorare tutti insieme inutile mettere divieto minacciare misure su consiglio Ué draghi sottolineare il momento di Badia è stato importantissima veramente portato aria nuova fresca nei rapporti Stati Uniti Ué biden ha riaffermato del Pilastro della politica estera americana è l’unione un tempo si diceva gli Stati Uniti guardano all’estero oggi no c’è solo un alleato fondamentale le parole del Presidente americano ed è l’Unione Europea quindi parliamo ...