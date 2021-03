Ternana | le Fere dei record verso la Serie B

(Di venerdì 26 marzo 2021) Miglior attacco, miglior difesa ed un ruolino di marcia invidiabile. Ladi Cristiano Lucarelli non stupisce più per la sua arrembante corsa di manifesta superiorità nel girone C diC. Questa domenica al ‘Ventura’ di Bisceglie si potrà già festeggiare una promozione che non sembra mai essere stata messa sul piano della discussione da inizio stagione. Ladeinon aspetta L’arrivo di Lucarelli a Terni fin dal primo giorno ha dispensato buon umore, certezze rilevanti ed una capacità inclusiva figlia di un progetto solido. La2020/2021 è una struttura eterogenea composta da valori assoluti che hanno dato vita ad uno strapotere tecnico-tattico tramutato in un primo posto sempre consolidato. Il mix di giovani promesse (Kontek-Palumbo) ed esperte certezze ...

infoitsport : Diretta/ Potenza Ternana (risultato finale 0-2): le fere vincono e volano a +15! - DueMondiNews : Furlan e Falletti: fere a +15 #Ternana #Potenza #SerieC - IamCALCIO : La Ternana vede la B: Furlan e Falletti lanciano le Fere a Potenza. #ternanapotenza #recupero #seriecgironec… - Biagio130590 : Furlan e Falletti lanciano la Ternana a Potenza: le Fere vedono la B. - IamCalcioPotenz : La Ternana vede la B: Furlan e Falletti lanciano le Fere a Potenza -

... il distacco resterebbe sempre di 15 punti a 5 giornate dalla fine, ma c'è ancora da disputare- Avellino (si giocherà durante il prossimo turno, il 3 aprile). Domenica, comunque, le...Avellino . Solo applausi per la, capolista incontrastata dall'inizio alla fine nel girone C di Serie C , con 23 vittorie, 6 ... quelli più difficile da battere per le. Nella stagione 1972/...Le umbre protagoniste già dalla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dell'Umbria che titola in taglio basso: "Ternana, domenica ci può essere ...In fase di conclusione l'arrembante marcia delle Fere verso la promozione in Serie B. La Ternana ora vuole annichilire ogni record del girone ...