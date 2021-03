Stephen King: "Una donna non credeva che io avessi scritto Le ali della libertà" (Di venerdì 26 marzo 2021) Stephen King è a tal punto acclamato come scrittore horror che alcuni suoi fan hanno estrema difficoltà a credere che lui abbia scritto anche il racconto alla base de Le ali della libertà. Si sa, un genere crea familiarità per il pubblico ma, spesso, rischia di "imprigionare" un autore. Così è accaduto a Stephen King, a tal punto acclamato come scrittore horror da aver portato fuori strada alcuni suoi fan circa la sua paternità del racconto alla base de Le ali della libertà. Come raccontato durante una chiacchierata al programma BBC HARDtalk, Stephen King è consapevole di essere ricordato soprattutto come scrittore horror. Lo scrittore, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021)è a tal punto acclamato comere horror che alcuni suoi fan hanno estrema difficoltà a credere che lui abbiaanche il racconto alla base de Le ali. Si sa, un genere crea familiarità per il pubblico ma, spesso, rischia di "imprigionare" un autore. Così è accaduto a, a tal punto acclamato comere horror da aver portato fuori strada alcuni suoi fan circa la sua paternità del racconto alla base de Le ali. Come raccontato durante una chiacchierata al programma BBC HARDtalk,è consapevole di essere ricordato soprattutto comere horror. Lore, ...

Grazie a Dante sono sopravvissuta al liceo ... e di Carondimonio (nonno lo pronunciava così), come del Conte Ugolino, che mi affascinava pure più di Barbablù - che storia pazzesca: roba simile l'avrei ritrovata solo in Stephen King. E Paolo e ...

