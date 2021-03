Sputnik | Draghi | “Attenzione a stipulare contratti | se va bene disponibile nella seconda parte dell’anno” Speranza | “Aspettiamo Ema e Aifa”

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Starei attento a fare questi” su“perché ieri la presidente della Commissione europea ha messo in luce come, da un’indagine fatta dalla Commissione, loro possano produrre massimo 55 milioni di dosi, di cui il 40% in Russia e il resto in vari siti internazionali” e soprattutto “non è stata ancora presentata formale domanda all’Ema”. Così il premier Marioin conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul vaccino russo e dopo la decisione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, diun contratto con il fondo russo per acquistare dosi quando l’Ema darà via libera. “È comunque un vaccino in due dosi, a differenza di Johnson&Johnson e se vail vaccino sarebbe...

... ha detto il presidente del Consiglio Mariodurante la conferenza stampa indetta all'indomani del Consiglio europeo. Il riferimento, in particolare, è allo. Il premier ha spiegato che ...Brutte notizie invece per quanto riguarda l'arrivo del vaccino russoV in Italia. "All'Ema ... ha chiarito semprein conferenza stampa. Nel frattempo il Vaticano ha deciso di acquistare ...Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. È l’orientamento emerso al termine della cabina di regia Covid sul nuovo ...Stop zone gialle fino al 30 aprile ma si può tornare in classe. Terminata la cabina di regia per mettere a punto il decreto anti covid. L’unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classe fino all ...