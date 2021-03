Rushton (DAZN): «Serie A investimento strategico, consolida il nostro sviluppo» (Di venerdì 26 marzo 2021) James Rushton, ceo di DAZN, ha commentato l’assegnazione dei diritti tv Serie A alla piattaforma satellitare. Ecco le sue parole James Rushton, ceo di DAZN, ha commentato l’assegnazione dei diritti tv Serie A alla piattaforma satellitare. Ecco le sue parole. Serie A – «Siamo entusiasti del fatto che DAZN sia per la Serie A, in Italia, la principale destinazione sportiva premiando i fan con la copertura completa di tutto il Campionato. L’obiettivo di DAZN, infatti, è quello di rendere gli eventi e i contenuti sportivi premium accessibili ad un numero sempre maggiore di tifosi e questo accordo conferma il nostro impegno nel proseguire lungo il percorso votato all’innovazione. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) James, ceo di, ha commentato l’assegnazione dei diritti tvA alla piattaforma satellitare. Ecco le sue parole James, ceo di, ha commentato l’assegnazione dei diritti tvA alla piattaforma satellitare. Ecco le sue parole.A – «Siamo entusiasti del fatto chesia per laA, in Italia, la principale destinazione sportiva premiando i fan con la copertura completa di tutto il Campionato. L’obiettivo di, infatti, è quello di rendere gli eventi e i contenuti sportivi premium accessibili ad un numero sempre maggiore di tifosi e questo accordo conferma ilimpegno nel proseguire lungo il percorso votato all’innovazione. ...

