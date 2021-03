Pd | Letta | ‘con Sardine messo sul tavolo idee | ottime prospettive’**

Advertising

fattoquotidiano : Letta: “No all’ampliamento”. Iv s’arrabbia. In Regione nuova alleanza [di Giacomo Salvini] - Linkiesta : Letta sta cominciando a scoprire le sue carte, che al momento sono grottesche come quelle di Zingaretti. Il segret… - FratellidItalia : ?? Le battaglie semantiche… la nuova frontiera del PD targato Letta - Gianna47428351 : questa incapace al ballottaggio avrà i voti del PD. Letta, vergognati - alemichetti : RT @peraltro: È la sindrome del Mugello – una via di mezzo tra la sindrome di Stoccolma e la sindrome Tafazzi – che spinge i leader progres… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Letta

... non raccoglie la sfida della ripartenza dai giovani e dai circoli che a livello nazionale ha lanciato Enrico. A sostenerlo è Gianfranco Pierotti , ex iscritto al circolodel centro storico ...Approfondimenti Aeroporto: si riaccende la guerra toscana Aeroporto, Firenze sta per perdere la sua battaglia? I dubbi di) sullo sviluppo dell'aeroporto di FirenzeLa gara per la successione di Rosario Rizzuto al rettorato è tra due docenti donne in nome di quella emancipazione femminile di cui il ...Chi propone le leggi in Europa? Quattro italiani su cinque non lo sanno. E la politica estera europea? Oltre il 70% degli italiani non sa di chi sia la competenza. Il Consiglio europeo?