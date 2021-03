Mannion morde ma ai Warriors non basta. Knicks in rimonta sui Wizards

(Di venerdì 26 marzo 2021) Portland passa a Miami, San Antonio va ko contro i rimaneggiati Clippers mentre Sacramento domina i. Massimo in carriera (19 punti) per Nico. Miami - Portland 122 - 125

La Gazzetta dello Sport

Portland passa a Miami, San Antonio va ko contro i rimaneggiati Clippers mentre Sacramento domina i Warriors. Massimo in carriera (19 punti) per Nico. Miami - Portland 122 - 125