Egitto, scontro tra treni: almeno 32 i morti (Di venerdì 26 marzo 2021) Stamane in Egitto c’è stato uno scontro tra due treni, il quale ha visto morire 32 persone ed il ferimento di altre 66: i dettagli della vicenda Stamane si è verificato un grave scontro tra due treni in Egitto, il quale ha provocato la morte di almeno 32 persone ed il ferimento di altre 66. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Stamane inc’è stato unotra due, il quale ha visto morire 32 persone ed il ferimento di altre 66: i dettagli della vicenda Stamane si è verificato un gravetra duein, il quale ha provocato la morte di32 persone ed il ferimento di altre 66. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Egitto, 32 morti e 66 feriti in un incidente ferroviario a Tahta #ANSA - Billa42_ : Egitto: scontro tra treni, oltre 30 morti - zazoomblog : Scontro fra treni in Egitto. Ministero della Sanità: 32 morti e 84 feriti - #Scontro #treni #Egitto. #Ministero - InMeteo : Disastro in Egitto: scontro fra treni, 32 morti e oltre 60 feriti - zazoomblog : Egitto scontro tra treni nel Sud del Paese: almeno 32 i morti - #Egitto #scontro #treni #Paese: -