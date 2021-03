Covid Catanzaro, 85enne invalido di guerra cede il suo vaccino a una 23enne malata di tumore (Di venerdì 26 marzo 2021) Non ci ha pensato due volte a rinunciare al vaccino per cederlo a una paziente oncologica di 23 anni Giuseppe Trapasso , 85enne invalido di guerra. La giovane, Claudia Rizzo , ha così potuto così ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) Non ci ha pensato due volte a rinunciare alperrlo a una paziente oncologica di 23 anni Giuseppe Trapasso ,di. La giovane, Claudia Rizzo , ha così potuto così ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrCalabria: 'Abbiamo trovato buone soluzioni organizzative per incrementare gli hub vaccinali'. Così il commissario per l'emergenza Co… - Strill_it : Covid, Figliuolo e Curcio in Regione: via alla ricognizione nei centri vaccinali - TgrCalabria : 'Abbiamo trovato buone soluzioni organizzative per incrementare gli hub vaccinali'. Così il commissario per l'emerg… - reggiotv : Catanzaro. Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha accolto nella Cittadella regionale “Jole Santelli”… - CDNewsCalabria : Covid, focolaio nelle carceri di Catanzaro: 80 positivi, si cercano volontari -