Barbara d’Urso: flirt confermato dal Visconte (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Visconte Guglielmotti, dopo essere stato eliminato dall’Isola dei Famosi è tornato a parlare di Barbara d’Urso: sembrava, infatti, che fra i due ci fosse stato qualcosa in più di una semplice amicizia. flirt confermato dalle sue parole, in cui ha detto che c’è stato “un interesse reciproco” in passato. Anche se la sua esperienza all’Isola dei Famosi è stata molto breve, il Visconte Guglielmotti ha comunque fatto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 26 marzo 2021) IlGuglielmotti, dopo essere stato eliminato dall’Isola dei Famosi è tornato a parlare di: sembrava, infatti, che fra i due ci fosse stato qualcosa in più di una semplice amicizia.dalle sue parole, in cui ha detto che c’è stato “un interesse reciproco” in passato. Anche se la sua esperienza all’Isola dei Famosi è stata molto breve, ilGuglielmotti ha comunque fatto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IANANTO07298142 : @infotommizorzi Tutti quelli che sparlano di te e dicono male e cattiverie è soprattutto perché ROSICANO MOLTO sop… - ChiaroLeo : NEGA REPLICA, X SFATARE, DISPERAZIONE ???????????????X ANTICRISTO, SE E' LEI, PERCHE' HA PRIVACY, E CON ME CALUNNIE DAI 2… - seandbln : @ameliedbln TI GIURO hanno fatto anche una di quelle robe alla barbara d'urso dove ci sono degli attori che ripetono la situazione jsdbbs - tusselpuff : Also Grasso, grazie per queste parole meravigliose sul miserrimo, penoso #Scanzi e la patetica #Berlinguer, la Barb… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News