Agenzia delle Entrate-Riscossione, proroga di termini con il decreto sostegni: ecco quali Fisco, le faq sul sito (Di venerdì 26 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Agenzia delle Entrate-Riscossione: Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di Riscossione dall’articolo 4 del decreto “sostegni” (decreto Legge n. 41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021. Tra le misure che riguardano l’attività di Agenzia delle Entrate-Riscossione, c’è la proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di Riscossione, nonché dei termini ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Suldisono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia didall’articolo 4 del” (Legge n. 41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021. Tra le misure che riguardano l’attività di, c’è ladella sospensione della notifica degli atti eprocedure di, nonché dei...

