20.000 GPU servono all'Unione Europea per creare un supercomputer che costruisca una Terra digitale (Di venerdì 26 marzo 2021) In piena carenza di GPU, l'Unione Europea vuole costruire un supercomputer con 20.000 schede grafiche per dare vita a Destination Earth (DestinE), che in altre parole, si traduce nella creazione di un clone del nostro pianeta Terra completamente digitale: questo progetto richiederà 1.000 milioni di euro e fino a 10 anni di lavoro. Quando il lavoro sarà finito, avremo una replica computazionale della Terra con la quale si spera di affrontare il cambiamento climatico e i disastri ambientali. Approfondendo la sua utilità, questo supercomputer riunirà i cosiddetti gemelli digitali della Terra, che sono modelli numerici del nostro mondo domestico che simulano e prevedono il tempo e il clima, le correnti oceaniche e le calotte polari, il cibo e l'acqua, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) In piena carenza di GPU, l'vuole costruire uncon 20.000 schede grafiche per dare vita a Destination Earth (DestinE), che in altre parole, si traduce nella creazione di un clone del nostro pianetacompletamente: questo progetto richiederà 1.000 milioni di euro e fino a 10 anni di lavoro. Quando il lavoro sarà finito, avremo una replica computazionale dellacon la quale si spera di affrontare il cambiamento climatico e i disastri ambientali. Approfondendo la sua utilità, questoriunirà i cosiddetti gemelli digitali della, che sono modelli numerici del nostro mondo domestico che simulano e prevedono il tempo e il clima, le correnti oceaniche e le calotte polari, il cibo e l'acqua, ...

Advertising

Eurogamer_it : L'Unione Europea vuole 20.000 #GPU per creare una versione digitale della Terra. - Multiplayerit : L'Unione Europea vuole 20.000 GPU per creare una versione digitale della Terra - Asgard_Hydra : L'Unione Europea vuole 20.000 GPU per creare una versione digitale della Terra - - PlanetR7_ : L'Unione Europea vuole 20.000 GPU per creare una versione digitale della Terra -

Ultime Notizie dalla rete : 000 GPU Aggiornamento degli smartphone Android, il vero problema spiegato da chi ci è passato ... è un insieme di moduli molto complessi che integrano anche una GPU, gli ISP, i DSP per il ... Per la release "9" di Android il numero di test automatici da superare è di 480.000 test differenti, ...

Qualcomm presenta il nuovo SoC Snapdragon 780G 5G La GPU che Qualcomm ha scelto per lo Snapdragon 780G è una Adreno 642, ancora più performante ...Hexagon 770 dedicato all'intelligenza artificiale permette di elaborare fino a 12 TOPs (12.000 miliardi ...

PS5 introvabile? Nvidia RTX 3080 non scherza: fino a $4.000 per averla Spaziogames.it L'Unione Europea vuole 20.000 GPU per creare una versione digitale della Terra L'Unione Europea vuole 20.000 GPU per creare una simulazione digitale della Terra e gestire le crisi future.. L'Unione Europea vuole 20.000 GPU per costruire un computer in grado di eseguire delle ...

Ufficiali Realme 8 Pro, Buds Air 2 e Watch S Pro Realme ha da poco presentato Realme 8 Pro, Buds Air 2 e Watch S Pro. Scoprite tutti i dettagli su questi nuovi prodotti nel nostro articolo.

... è un insieme di moduli molto complessi che integrano anche una, gli ISP, i DSP per il ... Per la release "9" di Android il numero di test automatici da superare è di 480.test differenti, ...Lache Qualcomm ha scelto per lo Snapdragon 780G è una Adreno 642, ancora più performante ...Hexagon 770 dedicato all'intelligenza artificiale permette di elaborare fino a 12 TOPs (12.miliardi ...L'Unione Europea vuole 20.000 GPU per creare una simulazione digitale della Terra e gestire le crisi future.. L'Unione Europea vuole 20.000 GPU per costruire un computer in grado di eseguire delle ...Realme ha da poco presentato Realme 8 Pro, Buds Air 2 e Watch S Pro. Scoprite tutti i dettagli su questi nuovi prodotti nel nostro articolo.