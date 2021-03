Uomini e Donne in lutto, il protagonista del programma è appena venuto a mancare (Di giovedì 25 marzo 2021) lutto a Uomini e Donne. È morto Fabio Donato Saccu. Il geometra di Ponderano, in provincia di Biella, aveva 46 anni. Ex cavaliere del Trono Over ha lottato contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. #FOTO A FINE ARTICOLO I telespettatori del programma di Canale5 si ricorderanno di lui. È stato, infatti, uno dei personaggi più apprezzati del parterre maschile. Nel programma di Maria De Filippi trovò l'amore con Lisa Leporati e lasciò il programma insieme a lei. La proposta di matrimonio a Lisa Leporati Fabio Donato e Lisa si conobbero nel programma Uomini e Donne nel 2014. Lei era reduce da una frequentazione, sempre all'interno della trasmissione, andata male. Stava accarezzando l'idea di lasciare Uomini ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 marzo 2021). È morto Fabio Donato Saccu. Il geometra di Ponderano, in provincia di Biella, aveva 46 anni. Ex cavaliere del Trono Over ha lottato contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. #FOTO A FINE ARTICOLO I telespettatori deldi Canale5 si ricorderanno di lui. È stato, infatti, uno dei personaggi più apprezzati del parterre maschile. Neldi Maria De Filippi trovò l'amore con Lisa Leporati e lasciò ilinsieme a lei. La proposta di matrimonio a Lisa Leporati Fabio Donato e Lisa si conobbero nelnel 2014. Lei era reduce da una frequentazione, sempre all'interno della trasmissione, andata male. Stava accarezzando l'idea di lasciare...

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Internazionale : Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una… - rtl1025 : ?? #Biden: 'In ogni lavoro le donne guadagnano meno degli uomini, in media 82 centesimi ogni dollaro. Il divario è r… - TudorSSL : RT @OfficialSSLazio: Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono… - dandwifajar_ : RT @OfficialSSLazio: Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono… -