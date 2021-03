Post d'odio contro ciclista investito: a giudizio (Di giovedì 25 marzo 2021) Pier Augusto Stagi È un primo colpo di pedale verso una battaglia legale appena iniziata e che avrà il suo vero inizio il 13 ottobre prossimo, ma quanto è stato deciso ieri dal Tribunale di Pistoia, se non fa giurisprudenza è sicuramente già storia È un primo colpo di pedale verso una battaglia legale appena iniziata e che avrà il suo vero inizio il 13 ottobre prossimo, ma quanto è stato deciso ieri dal Tribunale di Pistoia, se non fa giurisprudenza è sicuramente già storia. D.C., - queste sono le iniziali dell'imputato è il signore di Pistoia rinviato a giudizio per aver scritto su facebook «investire un ciclista per educarne cento», con un chiaro riferimento all'investimento di un corridore professionista colombiano, all'epoca in forza ad una formazione americana e oggi alla Ineos, la formazione più forte del mondo, che tra gli altri ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Pier Augusto Stagi È un primo colpo di pedale verso una battaglia legale appena iniziata e che avrà il suo vero inizio il 13 ottobre prossimo, ma quanto è stato deciso ieri dal Tribunale di Pistoia, se non fa giurisprudenza è sicuramente già storia È un primo colpo di pedale verso una battaglia legale appena iniziata e che avrà il suo vero inizio il 13 ottobre prossimo, ma quanto è stato deciso ieri dal Tribunale di Pistoia, se non fa giurisprudenza è sicuramente già storia. D.C., - queste sono le iniziali dell'imputato è il signore di Pistoia rinviato aper aver scritto su facebook «investire unper educarne cento», con un chiaro riferimento all'investimento di un corridore professionista colombiano, all'epoca in forza ad una formazione americana e oggi alla Ineos, la formazione più forte del mondo, che tra gli altri ...

