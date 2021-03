FratellidiCrozza sospeso a causa del Coronavirus | la nuova data di messa in onda

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lo show di Maurizio Crozza sul Canale Nove è statoin via precauzionale adel Covid: ecco quando dovrebbe tornare live in tv Fratelli di Crozzaper Covid: ecco quando tornerà insu Notizie.it.

Maurizio Crozza sospeso, la nuova prima serata del Nove prevista per domani sera non andrà in onda, è questa la notizia.Dati i casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno della redazione del programma, la casa di produzione ITV Movie e Discovery Italia hanno deciso in via precauzionale di sospendere la punta ...