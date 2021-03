Diritti tv Serie A, sì a DAZN. Ma a una condizione (Di giovedì 25 marzo 2021) I club di Serie A hanno raggiunto un accordo per i Diritti televisivi per il triennio 2021-2024: sì a DAZN, ma a una condizione Svolta in Serie A sulla questione legata ai Diritti tv del massimo campionato per il triennio 2021-2024. Come riportato da Repubblica, i club finora contrari alla proposta di DAZN hanno deciso di votare sì, ma a condizione di tenere in considerazione anche Sky. Dovrà dunque essere accettata l’offerta della tv satellitare per il “pacchetto B”, per cui Sky sarebbe pronta a pagare 70 milioni al fine di avere in co-esclusiva tre partite (parallelamente visibili anche su DAZN). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) I club diA hanno raggiunto un accordo per itelevisivi per il triennio 2021-2024: sì a, ma a unaSvolta inA sulla questione legata aitv del massimo campionato per il triennio 2021-2024. Come riportato da Repubblica, i club finora contrari alla proposta dihanno deciso di votare sì, ma adi tenere in considerazione anche Sky. Dovrà dunque essere accettata l’offerta della tv satellitare per il “pacchetto B”, per cui Sky sarebbe pronta a pagare 70 milioni al fine di avere in co-esclusiva tre partite (parallelamente visibili anche su). Leggi su Calcionews24.com

Advertising

rtl1025 : ??? Ancora un nulla di fatto in @SerieA per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I… - repubblica : Diritti tv, Dazn a un passo: Cairo voterà sì, Roma in bilico - ElTrattore : RT @matteopinci: Diritti tv, svolta vicina. Su @repubblica con @franvanni - sportface2016 : #SerieA, diritti tv: l'avviso della #LegaCalcio a #Sky - zazoomblog : Svolta (a sorpresa) per la Serie A e i diritti tv: annunciato l’accordo - #Svolta #sorpresa) #Serie #diritti -