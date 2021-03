Covid, balzo di contagi nel Sannio: oltre 100 positivi in 24 ore (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di oltre 100 positivi il bilancio dei nuovi positivi al coronavirus nella giornata di oggi in provincia di Benevento. A comunicarlo è il bollettino quotidiano dell’Asl, che riporta anche il numero dei tamponi effettuati: 965, attestando così la percentuale di positività al di sopra del 10%. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di100il bilancio dei nuovial coronavirus nella giornata di oggi in provincia di Benevento. A comunicarlo è il bollettino quotidiano dell’Asl, che riporta anche il numero dei tamponi effettuati: 965, attestando così la percentuale dità al di sopra del 10%. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, balzo di contagi nel #Sannio: oltre 100 positivi in 24 ore ** - stampalibconsag : Covid, balzo di positivi in Sicilia: +895 - Lasiciliaweb : Covid, balzo di positivi in Sicilia: +895 La percentuale di contagiati sale al 3,5%: il dettaglio per provincia. Ve… - ilovepisa : RT @intoscana: I nuovi casi positivi #COVID19 registrati in #Toscana sono 1.518 su 24.739 test di cui 16.101 #tamponi molecolari e 8.638 te… - intoscana : I nuovi casi positivi #COVID19 registrati in #Toscana sono 1.518 su 24.739 test di cui 16.101 #tamponi molecolari e… -