Barrette ritirate: contenevano una sostanza pericolosissima (Di giovedì 25 marzo 2021) Il ministero della salute ha deciso di ritirare dal commercio alcune Barrette che contenevano una pericolosa sostanza. Donna mangia una barretta – immagini di repertorio (Google Images)Lo stato e in particolare il ministero della salute, è sempre attento a controllare il cibo che ogni giorno finisce sulle nostre tavole. Può capitare, per problemi di svariato genere, che alcuni alimenti siano soggetti a contaminazioni che possono diventare nocive per il nostro organismo. Fortunatamente è un fenomeno poco diffuso, ma è sempre bene controllare. Secondo quanto riportato da ilfattoalimentare.it però il ministero della salute avrebbe richiamato due lotti di Barrette Raw Bar riso e zenzero al limone griffate Céréal Bio. A quanto pare sarebbero stati riscontrati livelli di ossido di etilene oltre il limite ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 marzo 2021) Il ministero della salute ha deciso di ritirare dal commercio alcunecheuna pericolosa. Donna mangia una barretta – immagini di repertorio (Google Images)Lo stato e in particolare il ministero della salute, è sempre attento a controllare il cibo che ogni giorno finisce sulle nostre tavole. Può capitare, per problemi di svariato genere, che alcuni alimenti siano soggetti a contaminazioni che possono diventare nocive per il nostro organismo. Fortunatamente è un fenomeno poco diffuso, ma è sempre bene controllare. Secondo quanto riportato da ilfattoalimentare.it però il ministero della salute avrebbe richiamato due lotti diRaw Bar riso e zenzero al limone griffate Céréal Bio. A quanto pare sarebbero stati riscontrati livelli di ossido di etilene oltre il limite ...

Ultime Notizie dalla rete : Barrette ritirate Barrette di riso ritirate, "ossido di etilene nello zenzero": il pericoloso prodotto da evitare Attenzione a queste barrette, se le avete comprate non consumatele. Coop, Carrefour e il ministero della Salute hanno diffuso l'avviso di richiamo di due lotti di barrette Raw Bar riso e zenzero al limone a marchio Céréal Bio per il ' contenuto di ossido di etilene superiore ai limiti di legge dovuto alla presenza di zenzero'. Riporta ilfattoalimentare.it che ...

