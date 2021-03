Sondaggio, secondo il 64% dei votanti, Simone Inzaghi non dovrebbe rinnovare con la Lazio (Di giovedì 25 marzo 2021) Simone Inzaghi in scadenza: secondo voi, dovrebbe rinnovare con la Lazio? No (64%) Sì (36%) Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021)in scadenza:voi,con la? No (64%) Sì (36%) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - Choroukenzo : RT @petergomezblog: Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%. Il… - LHNLZloveyou : RT @W0NDERNIAL: CIAO MI SERVE IO VOSTRO AIUTO! vorrei aprire uno un piccolo shop! vorrei chiedervi : se secondo voi vendessi questi anelli… - Enrico_Sax : RT @RossEleven: #Sondaggio qual è l' #opera #lirica che vi è più cara? SECONDO GRUPPO Se vi piace, votate e retwittate - lindaeciao : RT @petergomezblog: Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%. Il… -