Scuola, Bianchi: «Al più presto studenti in classe. Metà del personale vaccinato» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Governo sta lavorando per far rientrare a Scuola gli studenti al più presto. Ad annunciarlo il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che sottolinea inoltre come la Metà... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Governo sta lavorando per far rientrare aglial più. Ad annunciarlo il ministro dell'Istruzione Patrizio, che sottolinea inoltre come la...

