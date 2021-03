Resident Evil 7 vede ancora un milione di copie distribuite ogni anno

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sebbene7 non abbia avuto un inizio scoppiettante rispetto a5 o 6, il gioco ha dimostrato di essere un titolo molto valido, tanto da arrivare a vendere un totale di oltre 8,5 milioni diin tutto il mondo dalla sua uscita. Parlando in una recente intervista, il direttore marketing di Capcom Antoine Molant ha dichiarato chela società distribuisceundi, registrando un dato impressionante, dato che si tratta di un gioco uscito quattro anni fa. Molant ha anche parlato delle prospettive generali di Capcom sulle vendite, con la società che crede che i giochi di qualità godrdi un successo commerciale per un periodo di tempo ...

Advertising

GameStopItalia : Nella puntata di oggi della GameStopZing TV Home Edition celebriamo il grande traguardo di Resident Evil, saga di C… - GamingToday4 : Resident Evil VII continua a vendere più di un milione di copie all’anno - infoitscienza : Resident Evil Village: annunciate altre novità - infoitscienza : Resident Evil, venticinque anni senza mai voltarsi indietro | Speciale -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Il ritorno della saga diè stato sicuramente uno dei momenti videoludici più attesi di sempre, sia dai numerosissimi fan, che dagli sviluppatori. Soprattutto per quest'ultimi poi, visto che, parlando dell'ultimo ...Il reboot dello storico franchise legato al mondo diè ormai alle porte. Come vi avevamo già detto, il titolo di questo nuovo lungometraggio è: Welcome to Raccoon City , un nome che è già un programma, considerando che il ...Sebbene Resident Evil 7 non abbia avuto un inizio scoppiettante rispetto a Resident Evil 5 o 6, il gioco ha dimostrato di essere un titolo molto valido, tanto da arrivare a vendere un totale di oltre ...Durante una recente intervista, Capcom ha confermato come Resident Evil VII continui a vendere più di un milione di copie all'anno L'articolo Resident Evil VII continua a vendere più di un m ...