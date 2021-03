Piombino | «la piccola Parigi» di Napoleone

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tutti conoscono, quasi tutti per il suo porto che permette di raggiungere le più belle isole dell'arcipelago toscano, pochi invece sanno che fu la patria etrusca della metallurgia, ed anche Signoria e Principato, definita da Elisa Bonaparte sorella di"la mia". Quindi merita sicuramente una sosta. Imperdibile, nelle sue vicinanze, il Golfo di Baratti ed il Castello di Populonia. Il nome Plumbinum compare la prima volta in un documento del 1115, e sembra ormai accettato che derivi da Populino, cioèPopulonia. Infatti Populonia era la città portuale più importante della dedacopoli etrusca e fu profondamente legata alla nascita di. La città vanta un passato glorioso: ospitò Niccolò Machiavelli in qualità di consulente strategico, il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piombino piccola

Panorama

In prossimità di Capo Castello , invece, c'è unaspiaggetta nascosta dagli scogli, lunga ... è possibile raggiungere il suggestivo isolotto dei Topi , verso, mentre sopra la spiaggia c'...Garibaldi a Cala Brandinchi. Nella famosa spiaggia bianca soprannominata 'Tahiti', il 17 ottobre del 1867, Giuseppe Garibaldi si imbarcò per tentare di liberare Roma ...il porto di...vendo VESPA 125 Primavera ET3 DA COLLEZIONE, anno 1979, colore Blu Marine, INTEGRALMENTE CONSERVATA, MAI RIVERNICIATA, perfetta di carrozzeria e motore, originale in tutto, custodita sempre in garage.A Fano la terribile scoperta della padrona Silvia Una scena orribile è accaduta in zona Metaurilia, a Fano. In un'abitazione di campagna la 32enne Silvia Scrillatti ha trovato il proprio gatto ferito ...