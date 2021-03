Patente non più assegnata in base all’età: cosa succede (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per la Patente di guida si preannuncia un’autentica rivoluzione: ad incidere sul conferimento saranno disturbi mentali, dipendenze o malattie Secondo un’importante studio recentemente pubblicato dall’ETSC – l’European Transport Safety Council, Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti – i fattori da tenere in considerazione per il conferimento della Patente di guida sarebbero molteplici. L’incidenza di disturbi mentali, malattie o dipendenze, secondo lo studio condotto, sarebbero fattori chiave al fine di valutare l’idoneità o meno alla Patente di guida. La ricerca si pone come obiettivo la sollecitazione di un nuovo quadro legislativo che rimoderni i criteri di assegnazione dei documenti ufficiali di guida. A diffondere nel nostro paese i dati di questo studio ci ha pensato l’ACI – l’Automobile Club d’Italia – membro ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per ladi guida si preannuncia un’autentica rivoluzione: ad incidere sul conferimento saranno disturbi mentali, dipendenze o malattie Secondo un’importante studio recentemente pubblicato dall’ETSC – l’European Transport Safety Council, Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti – i fattori da tenere in considerazione per il conferimento delladi guida sarebbero molteplici. L’incidenza di disturbi mentali, malattie o dipendenze, secondo lo studio condotto, sarebbero fattori chiave al fine di valutare l’idoneità o meno alladi guida. La ricerca si pone come obiettivo la sollecitazione di un nuovo quadro legislativo che rimoderni i criteri di assegnazione dei documenti ufficiali di guida. A diffondere nel nostro paese i dati di questo studio ci ha pensato l’ACI – l’Automobile Club d’Italia – membro ...

