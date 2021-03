Ogni Mattina | Adriana Volpe rivoluziona il programma?

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Novità in arrivo per ilcondotto dalla bella. A quanto pare dopo Pasqua, “” dimezzerà il suo appuntamento quotidiano, e invece di andare in onda per quattro ore, andrà in onda per sole due ore al giorno. Arriva una nuova modifica per “” la trasmissione di TV8 condotta da. Ilall’inizio dell’anno ha già apportato dei cambiamenti importanti: prima di Articolo completo: dal blog SoloDonna