Milano: un uomo è stato pestato per tutta la notte per fargli dire il pin del bancomat (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel Milanese un 31enne è stato picchiato a sangue per tutta la notte da 4 sconosciuti che volevano il pin del suo bancomat (Getty Images)Un vero incubo a occhi aperti quello vissuto da un 31enne che nel Milanese è stato sequestrato, minacciato e picchiato a sangue per tutta la notte da quattro sconosciuti per estorcergli il pin del bancomat. Il 31enne è stato liberato solo quando i 4 malviventi hanno raggiunto il loro scopo prelevando successivamente dal suo conto, in più riprese, un totale di 1.800. I carabinieri del Comando Provinciale di Milano, dando seguito a un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, hanno quindi fermato, tra la provincia ...

