Legge 104: nuove istruzioni permessi con contratto part time (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Inps ha fornito nuove istruzioni in relazione alla durata dei giorni di permesso della Legge 104 nelle ipotesi di lavoro part time di tipo verticale o misto con attività lavorativa superiore al 50% dell’orario a tempo pieno. Le istruzioni sono contenute nella circolare Inps 19 marzo 2021, n. 45 e fanno seguito a due decisioni della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. La recente giurisprudenza ha infatti deciso che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro. permessi 104, cosa cambia Le novità illustrate nella circolare riguardano il riproporzionamento ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Inps ha fornitoin relazione alla durata dei giorni di permesso della104 nelle ipotesi di lavorodi tipo verticale o misto con attività lavorativa superiore al 50% dell’orario a tempo pieno. Lesono contenute nella circolare Inps 19 marzo 2021, n. 45 e fanno seguito a due decisioni della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. La recente giurisprudenza ha infatti deciso che la durata dei, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dalcollettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.104, cosa cambia Le novità illustrate nella circolare riguardano il riproporzionamento ...

Advertising

enzop : @Antonio85376507 @ardigiorgio @Porompompero7 Scusate, ma non credete sia il caso di stendere un velo pietoso sull'… - sindacando : ??L'INPS, rivede le indicazioni precedentemente fornite modalità di fruizione dei permessi legge 104. - FairyFloss89 : Vorrei presentare come proposta di legge, il giorno di smartworking/mutua in caso di ciclo doloroso certificato da… - cesare8859 : @Corriere ma gli over80 disabili, legge 104, non contano nulla? nessuno risponde, i medici di famiglia non hanno in… - cesare8859 : @LetiziaMoratti @RaiPortaaPorta ma gli over80 disabili, legge 104, non contano nulla? nessuno risponde, i medici di… -